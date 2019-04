Tischtennis-WM in Budapest : Timo Boll als erster Deutscher in der dritten Runde

Timo Boll als erster Deutscher in der dritten Runde

Tischtennis-WM in Budapest

Budapest Timo Boll ist bei der Tischtennis-WM in Budapest als erster Deutscher in die dritte Runde eingezogen. Nach seinem Auftaktsieg gegen Andrej Gacina besiegte der Düsseldorfer nun auch den Slowaken Lubomir Pistej.

Tischtennis-Europameister Timo Boll (Düsseldorf) hat bei der WM in Budapest als erster Deutscher die dritte Runde im Herren-Einzel erreicht. Der Weltranglistenfünfte besiegte nach seinem 4:2-Auftakterfolg gegen den Kroaten Andrej Gacina den den 47 Plätze tiefer eingestuften Slowaken Lubomir Pistej 4:0. In der Runde der besten 32 trifft Boll am Mittwoch entweder auf den Japaner Masataka Morizono oder den Tschechen Tomas Polansky.