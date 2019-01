Sieg im Finale gegen Werder: Ochsenhausen zum vierten Mal Pokalsieger

Neu-Ulm Ochsenhausen hat zum vierten Mal den deutschen Tischtennis-Pokal gewonnen. Im Finale setzten sich die Oberschwaben gegen den ehemaligen Meister Werder Bremen mit 3:1 durch.

Ochsenhausen hatte schon in der Vorschlussrunde seine Ambitionen unterstrichen und beim 3:0 gegen den TTC Zugbrücke Grenzau nur zwei Satzgewinne der Westerwälder zugelassen. Werder hatte den ASV Grünwettersbach aus Karlsruhe mit 3:1 bezwungen. Rekordsieger Borussia Düsseldorf war nach sechs Pokalsiegen in Folge überraschend im Viertelfinale an Grünwettersbach gescheitert. Im vergangenen Jahr hatten Timo Boll und Kollegen das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gewonnen.