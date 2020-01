"Rad ist überdreht" : Düsseldorfs Boll kritisiert engen Terminplan im Tischtennis

Köln Timo Boll vom deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat vor der Pokalendrunde am Samstag die Terminflut im Tischtennis kritisiert. „Die Anforderungen sind von uns Sportlern kaum noch zu bewältigen", sagte Boll.

Tischtennis-Star Timo Boll vom deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat vor der Pokalendrunde am Samstag (ab 11.00 Uhr) in Ulm erneut Kritik am überfrachteten Terminkalender seiner Sportart geübt. "Ich finde, das Rad ist überdreht. Die Anforderungen sind von uns Sportlern kaum noch zu bewältigen", sagte der frühere Weltranglistenerste in einem Interview auf der Bundesliga-Homepage.