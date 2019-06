Tischtennis World Tour : Boll nach Marathon-Match im Viertelfinale von Hong Kong

Hong Kong Timo Boll musste bei den Hong Kong Open zum zweiten Mal in zwei Tagen über die volle Distanz gehen. Aber wieder behielt der Düsseldorfer die Oberhand und steht nun im Viertelfinale - allerdings als einziger Deutscher

"Marathon-Mann" Timo Boll (Düsseldorf) hat bei den Hong Kong Open der Tischtennis-Profis nach einem weiteren Kraftakt als einziger Deutscher das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistensechste musste für seinen 4:3-Erfolg in der Runde der besten 16 gegen Japans früheren Mixed-Weltmeister Maharu Yoshimura wie schon bei seinem Auftaktsieg am Vortag gegen seinen früheren Klubkollegen Kamal Sharath Achanta (Indien) über die volle Distanz gehen. Nächster Gegner des Rekordeuropameisters ist am Samstag der Chinese Zhou Yu.