Tischtennis-Star : Timo Boll hat Angst vor dem Karriereende

Köln Tischtennis-Star Timo Boll bereitet der Gedanke ans Karriereende Sorgen. Ein Leben ohne seinen Sport sei für ihn nur schwer vorstellbar. Bis 2022 will der 38-Jährige aber noch spielen.

"Ich habe keine Existenzängste. Doch ich habe Angst, dass ich den Sport so vermisse, dass es mich belastet", sagte Boll vor dem Start der WM in Budapest (21. bis 28. April) im Interview mit der Welt: "Denn ich habe extreme Freude an dem, was ich tue."