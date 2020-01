Tischtennis-Ass : Boll öffnet Hintertürchen für Olympia 2024

Köln Das deutsche Tischtennis-Ass Timo Boll (38) schließt eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris nicht kategorisch aus und lässt ein kleines Hintertürchen offen.

In Tokio (24. Juli bis 9. August) stehen für Boll die sechsten und "mit höchster Wahrscheinlichkeit letzten Olympischen Spiele" an. Mit Blick auf Paris ist vor allem die Fitness für Boll ein wichtiger Faktor ("kommt auch darauf an, wie ich mich körperlich entwickle"). Die Lust am Sport ist beim Hessen ungebrochen: "Es lodert einfach immer noch in mir. Ich bin lockerer und spüre, dass ich mich immer noch weiterentwickle."