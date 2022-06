Düsseldorfer Tischtennis-Profi : Boll erwartet nach Sportgerichts-Urteil „Auswirkungen auf gesamte Sportwelt“

Köln Der Schwebezustand um den für nichtig erklärten Champions-League-Titel für den deutschen Tischtennisklub Borussia Düsseldorf beschäftigt Verein und Spieler weiter. Nun hat sich Timo Boll in einem Interview zu der Situation geäußert. Was der Top-Spieler sagt.

Die anhaltende Hängepartie um das Russen-Urteil in der Tischtennis-Champions-League hält den abgesetzten Sieger Borussia Düsseldorf weiter in Atem. „Das ist ein schweres Thema“, sagte Europameister Timo Boll vor dem Bundesliga-Finale der Rheinländer am Samstag (14 Uhr/Sport1) gegen Pokalsieger 1. FC Saarbrücken in einem Interview für die Liga-Homepage: „Ich bin gespannt, ob das Urteil auf die gesamte Sportwelt Auswirkungen haben wird.“