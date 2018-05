Tischtennis: Timo Boll beim Auftakt der China Open erfolgreich

Timo Boll ist erfolgreich in die China Open gestartet. Foto: dpa/Andreas Arnold

Shenzhen Timo Boll ist beim World-Tour-Turnier China Open in Shenzhen ins Achtelfinale eingezogen. In seinem Auftaktmatch gewann der 37 Jahre alte Weltranglistendritte gegen den Slowenen Darko Jorgic 4:1 (11:7, 9:11, 12:10, 11:5, 11:7).

Boll trifft nun am Freitag (14.30 Uhr MESZ) auf den Franzosen Simon Gauzy oder den Chinesen Liang Jingkun.

Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) ist in Shenzhen nicht am Start. Zweiter deutscher Teilnehmer im Hauptfeld der Herren neben Boll, der die China Open 2006 gewann, ist Patrick Franziska (Saarbrücken). Der 25-Jährige trifft am Freitag (8.40 Uhr) auf Jun Mizutani (Japan).