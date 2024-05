Boll auf Abschiedstour „Eine Ära neigt sich ihrem Ende zu“

Als Timo Boll am Montagabend in Frankfurt am Main in den Flieger stieg, wusste er, dass es eine ganz besondere Reise für ihn werden würde. Er mache sich auf, zu einem seiner „letzten Abenteuer“, sagte das Tischtennis-Idol mit einem Lächeln im Gesicht. Bei den Olympischen Spielen fällt der internationale Vorhang endgültig für den 43-Jährigen, zuvor führt ihn seine Abschiedstour in das Land, in dem er nicht unerkannt die Straßen betreten kann.