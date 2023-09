Einzug ins Achtelfinale Deutsche Männer holen Gruppensieg bei Tischtennis-EM

Nach den deutschen Frauen hat auch die Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer das Achtelfinale der Team-EM erreicht. Timo Boll (Borussia Düsseldorf), Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) und Ricardo Walther (ASV Grünwettersbach) sicherten sich am Montagabend in Malmö durch einen 3:1-Sieg gegen Polen den ersten Platz in der Vorrunden-Gruppe A.