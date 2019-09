Tischtennis-EM : Deutschland gewinnt ohne Probleme gegen Tschechien

Nantes Die deutschen Tischtennis-Herren sind bei der Team-EM in Nantes erfolgreich in ihre Mission Titelverteidigung gestartet. Der Olympia-Dritte um Rekordeuropameister Timo Boll setzte sich 3:0 gegen Tschechien durch. Das Viertelfinale ist damit in Reichweite,

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die deutschen Tischtennis-Stars sind erfolgreich in die Mannschafts-EM in Nantes gestartet. Der Titelverteidiger und Topfavorit gewann am Mittwochnachmittag sein erstes Vorrundenspiel gegen Tschechien mit 3:0. Bundestrainer Jörg Roßkopf setzte zum Auftakt alle drei Topspieler ein: Timo Boll gewann sein Einzel gegen Pavel Sirucek in 3:0 Sätzen, Dimitrij Ovtcharov schlug danach den Saarbrücker Bundesliga-Profi Tomas Polansky mit 3:1. Zum Abschluss siegte Patrick Franziska gegen Lubomir Jancarik mit 3:2.

Im Endspiel um den Gruppensieg treffen die Deutschen am Donnerstag um 16.00 Uhr auf Russland, das gegen Tschechien mit 3:1 gewann. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für das Viertelfinale.

(dpa/old)