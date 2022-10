Tischtennis-WM : DTTB-Männer verlieren überraschend – Frauen ohne Probleme

Dang Qiu. Foto: dpa/Liu Xu

Chengdu Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Herren hat bei der Team-WM in China eine überraschende Niederlage kassiert. Dang Qiu, Benedikt Duda und Ricardo Walther verloren am Sonntag ihr zweites Gruppenspiel gegen Indien mit 1:3. Was der Bundestrainer dazu sagt.

Die deutschen Tischtennis-Männer haben bei der Mannschafts-WM in Chengdu/China einen heftigen Dämpfer kassiert. Einzel-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf), Benedikt Duda (Bergneustadt) und Ricardo Walther (Grünwettersbach) unterlagen in ihrem zweiten Gruppenspiel Commonwealth-Champion Indien mit 1:3.

Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Kasachstan am Freitag (3:0) hatten die DTTB-Männer vor allem mit Indiens Nummer eins Sathiyan Gnanasekaran große Probleme. Dieser besiegte erst Duda und machte den Coup dann gegen Qiu perfekt. „Wir dürfen uns nicht beschweren. Indien ist immer dran geblieben und hat dann am Ende die Chance des Moments genutzt. Da müssen wir jetzt durch und uns kräftig schütteln“, sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf, dessen Team in Gruppe 2 noch auf Frankreich und Außenseiter Usbekistan trifft.

Die Frauen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) hatten derweil beim 3:0 gegen Ägypten keinerlei Probleme. Beim zweiten Sieg im zweiten Spiel sparte das Team um Vize-Europameisterin Nina Mittelham (Willich) Kräfte, trotz des Ausfalls der verletzten Ex-Europameisterin Petrissa Solja (Langstadt) peilt die Auswahl von Bundestrainerin Tamara Boros eine Medaille an.

Zum Gruppenabschluss wartet auf die deutschen Frauen am Montag (7 Uhr MESZ) ein Duell mit Tschechien. „Wir bereiten uns auf ein schweres Spiel vor. Die Tschechinnen sind stärker als die Ägypterinnen“, sagte Boros.

In jeder Vorrunden-Gruppe qualifizieren sich mindestens die beiden erstplatzierten Teams für die K.o.-Runde. Bei den Männern erreichen zusätzlich zwei, bei den Damen vier Gruppendritte das Achtelfinale.

(lonn/SID/dpa)