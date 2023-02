Nach Eklat Ovtcharov nimmt Vorwürfe gegen Borussia-Manager Preuß zurück

Der TTC Neu-Ulm hatte 2022 vier Weltklassespieler auf einen Schlag verpflichtet, darunter Ovtcharov. Klares Ziel ist der Sieg in der Champions League, in der Liga kommen die Stars hingegen kaum oder gar nicht zum Einsatz. In einem Streit um Sperren wegen Einsätzen für andere Vereine im Ausland hat der TTC seinen Rückzug bekannt gegeben, er will freiwillig absteigen. Ovtcharov hatte dennoch seinen Verbleib in Neu-Ulm angekündigt.