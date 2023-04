Saarbrücken feiert den Titel Borussia verliert auf dramatische Weise das Finale der Champions League

Und weil Källberg Wort hielt, nach seinen beiden deutlichen Niederlagen in Saarbrücken hatte der Schwede angekündigt, völlig anders aufzutreten, wurde die erneute Begegnung mit Franziska zu einer spannenden und hochklassigen Angelegenheit. Ein spektakulärer Ballwechsel reihte sich an den nächsten. Beide versuchten den anderen mit taktischen und technischen Finessen aus dem Konzept zu bringen und luden dennoch, sobald sich die Gelegenheit bot, voll durch. Källberg zeigte alles das, was er im Saarland hatte vermissen lassen, war aggressiv, dynamisch, beweglich und gleichzeitig feinfühlig und kontrolliert. „Franz“ hielt mit allem was er hat dagegen, und der Saarbrücker hat allerhand drauf in Sachen Tischtennis. Den entscheidenden fünften Durchgang,der in der Champions League nur bis sechs Punkte gespielt wird entschied Franziska nach Abwehr eines Matchballes mit 6:5 für sich.