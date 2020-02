3:2-Sieg gegen Roskilde : Borussia Düsseldorf erneut im Halbfinale der Tischtennis-Champions-League

Düsseldorf Borussia Düsseldorf um Superstar Timo Boll hat zum vierten Mal in Folge das Halbfinale der Champions League erreicht. Nach dem deutlichen 3:0-Sieg im Hinspiel gegen Roskilde Bordtennis gewannen die Düsseldorfer auch das Rückspiel.

Ricardo Walther machte schon im ersten Match mit einem Sieg gegen den ehemaligen Düsseldorfer Michael Maze den Halbfinaleinzug klar. Boll (38), der vier Tage nach seinem Triumph beim Europe Top 16 in Montreux gegen Bojan Tokic gewann, und Anton Källberg sorgten für die übrigen Punkte.

In einem weiteren Viertelfinale stehen sich am Freitag der Post SV Mühlhausen und der 1. FC Saarbrücken in einem deutschen Duell gegenüber. Das Hinspiel gewann Bundesliga-Tabellenführer Saarbrücken mit 3:2.