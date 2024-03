3:1-Sieg gegen den TTC Wiener Neustadt Borussia Düsseldorf erreicht das Champions-League-Finale

Der deutsche Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf hat als erstes Team das Endspiel der Champions League erreicht. Beim Finalturnier in Saarbrücken gewannen Timo Boll, Dang Qiu und Anton Källberg am Sonntag im Halbfinale mit 3:1 gegen den TTC Wiener Neustadt. Im Endspiel an Ostermontag (14 Uhr/sportdeutschland.tv) geht es in einem deutschen Duell entweder gegen Gastgeber und Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken oder den TTC Neu-Ulm.