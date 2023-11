Reform Tischtennis beschließt offenen Spielbetrieb für Männer und Frauen

Im deutschen Tischtennis soll es künftig einen offenen Spielbetrieb für Männer und Frauen geben. Beim Bundestag des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in Frankfurt am Main wurde eine entsprechende Änderung der Spielordnung am Sonntag mit mehr als 75 Prozent der Delegiertenstimmen beschlossen.