WM-Finale knapp verpasst : Timo Boll holt zum zweiten Mal Einzel-Bronze

Timo Boll in Aktion. Foto: AFP/Tim Warner

Houston Wegen seiner schmerzhaften Bauchmuskelverletzung hatte Timo Boll keine großen Erwartungen vor dem Halbfinale bei der WM in den USA - und ging dann 2:0 und 3:2 in Führung. Trotzdem reicht es für den 40-Jährigen nicht zum Einzug ins Endspiel.

Für mehr als die zweite Einzel-Bronzemedaille bei einer WM hat es für Timo Boll am Ende einfach nicht mehr gereicht. Stark beeinträchtigt von einer schmerzhaften Bauchmuskelverletzung unterlag der 40-Jährige am Sonntagabend (Ortszeit) in Houston dem erst 19 Jahre alten Schweden Truls Möregardh 3:4 (11:8, 11:8, 6:11, 8:11, 12:10, 8:11, 5:11) und verpasste den zwischenzeitlich greifbaren Einzug ins Finale.