Timo Boll über Karriere-Ende : „Ich habe keine Vorstellung davon, wie ein Leben ohne Tischtennis aussehen kann“

Düsseldorf Der deutsche Tischtennis-Superstar Timo Boll hat in einem Interview über ein Karriereende gesprochen. Wirklich gern tut er das nicht.

Tischtennis-Profi Timo Boll will sich noch nicht mit seinem Karriereende beschäftigen. „Im Gegenteil, der Gedanke daran macht mir Angst“, sagte der 38-Jährige im Interview des „Zeit-Magazins“ (Donnerstag). „Ich habe keine Vorstellung davon, wie ein Leben ohne Tischtennis aussehen kann.“ Bei den Europaspielen in Minsk gelang Boll am Mittwoch mit dem Finaleinzug frühzeitig die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.