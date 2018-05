Timo Boll in der Form seines Lebens

Frankfurt/Main Der 37-Jährige überragt im Meisterschafts-Finale und führt Borussia Düsseldorfs Tischtennis-Profis zum 71. Titel.

Timo Boll ist dabei der überragende Akteur. Wieder einmal. Mit 37 Jahren ist der gebürtige Odenwälder in der Form seines Lebens, wie seine Erfolge allein in diesem Jahr belegen: Triple mit Borussia, Vizeweltmeister mit der deutschen Mannschaft, Dritter der Weltrangliste, die er im März als bislang ältester Spieler sogar anführte. „Riesen-Timo“, nennt ihn sein Trainer Danny Heister, und Düsseldorfs Manager Andreas Preuß sagt: „Timo ist einfach unglaublich.“

Der so Gelobte feiert derweil mit den zum Teil deutlich jüngeren Kollegen, als habe er soeben seinen ersten Titel überhaupt eingefahren. Boll hüpft umher, drückt die Mitspieler Stefan Fegerl, Kristian Karlsson und Anton Källberg an seine Brust und genießt die Ovationen der 2700 Zuschauer in der Frankfurter Fraport-Arena – denn selbst die Ochsenhausener Fans spenden einem wie ihm Beifall. Warum das so ist, wird deutlich, als Boll seine Analyse kundtut. „Ich bin froh, dass es heute noch einmal gereicht hat“, sagt der Tischtennis-Weltstar voller ungekünstelter Demut. „Ochsenhausen wird uns mit seiner jungen Mannschaft in den nächsten Jahren ganz schön viel Ärger machen.“