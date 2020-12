Teuerstes Dressurpferd der Welt : Wunderhengst Totilas verstorben - eine verschenkte Karriere

Köln Totilas ist am Montagabend verstorben. Einst als Wunderhengst gefeiert, erfüllte das teuerste Pferd der Welt nach seinem Wechsel nach Deutschland die Erwartungen nicht mehr.

Totilas ist tot. Jener Wunderhengst, der die Dressur zu Beginn seiner Karriere aus den Angeln gehoben hatte und später verkümmerte, wurde 20 Jahre alt. Am Montagabend erlag das Ausnahmepferd den Folgen einer Kolik. "Es ist gestern Abend passiert, aber wir haben uns heute Zeit genommen, es zu verarbeiten", sagte sein Reiter Matthias Rath am Dienstag dem Magazin Eurodressage, "er wurde operiert und ist sogar wieder aufgestanden, hat es dann aber nicht geschafft. Er war super fit."

Wie ein Wirbelsturm brach Totilas einst über die Szene herein. Wenn der majestätische Rappe das Viereck betrat, hielt das Publikum fasziniert den Atem an. Die Zeit stand still in diesem Moment. Und als Totilas dann seinen Zauber in den Sand zeichnete, vor allem mit seinen unnachahmlichen Piaffen, bescherte er der Dressurwelt Gänsehautmomente.