Team-EM in Nantes : Tischtennis-Herren haben Medaille sicher - Frauen scheitern im Viertelfinale

Team-EM in Nantes

Nantes Die deutschen Tischtennis-Herren haben bei der Team-EM eine Medaille sicher. Das Trio Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska siegten gegen Slowenien und zogen ins Halbfinale ein.

Die deutschen Tischtennis-Herren haben bei der Team-EM in Nantes das Halbfinale erreicht und damit bereits eine Medaille sicher. Die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf gewann gegen die an Nummer fünf gesetzten Slowenen klar mit 3:0. In der Vorschlussrunde trifft der Titelverteidiger auf den dreimaligen Europameister Frankreich oder Polen.