Strafe für Schwimmer : Acht Jahre Sperre für Doping-Wiederholungstäter Sun

Lausanne Keine Gnade in der „Hammer-Affäre“: Der dreimalige Schwimm-Olympiasieger Sun Yang ist als Wiederholungstäter vom Internationalen Sportgerichtshof CAS mit einer Dopingsperre von acht Jahren belegt worden.

Der Internationale Sportgerichtshof hat den chinesischen Schwimm-Star Sun Yang wegen der Verletzung von Anti-Doping-Regeln für acht Jahre gesperrt. Das gab der Cas am Freitag bekannt. Damit darf der 28 Jahre alte Chinese nicht nur nicht an den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Japan antreten, auch seine aktive Karriere dürfte mit dem Schiedsspruch beendet sein.

Der CAS folgte weitestgehend den Ausführungen der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA von der zehnstündigen öffentlichen Anhörung am 5. November 2019. Die Seite von Sun hatte argumentiert, dass bei der unangemeldeten Kontrolle in der Nacht zum 5. September in Suns Anwesen in der chinesischen Ostprovinz Zhejiang, an deren Ende eine mit dem Hammer zerstörte Blutprobe stand, das dreiköpfige Kontrollteam des weltweit operierenden schwedischen Anti-Doping-Dienstleisters IDTM sich nicht ausreichend ausgewiesen habe und der Test damit nichtig gewesen sei.