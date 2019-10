66:7 gegen Kanada : Südafrika erreicht Viertelfinale der Rugby-WM

Kobe Die südafrikanische Rugby-Nationalmannschaft ist mit einem weiteren Kantersieg ins Viertelfinale der WM gestürmt. Der zweimalige Weltmeister besiegte Kanada 66:7 und kann nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Vorrundengruppe B verdrängt werden.

Südafrika hat als erstes Team der Vorrundengruppe B den Einzug in das Viertelfinale der Rugby-WM geschafft. Der Weltmeister von 2007 gewann im Kobe Misaki Stadium am Dienstag sein letztes Vorrundenspiel gegen Kanada mit 66:7 (47:0) und kann mit nunmehr 15 Punkten nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden, die zum Einzug in die Runde der besten acht Teams berechtigen.