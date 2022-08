Spektakulärer Sturz von Springreiter Thieme : „Wahrscheinlich der peinlichste Moment in meinem Leben“

„Wahrscheinlich der peinlichste Moment in meinem Leben“

Herning Das Minimalziel ist mit der Olympia-Qualifikation für die Springreiter geschafft. Doch nach dem WM-Springen sprachen alle vom spektakulären Sturz des Europameisters.

André Thieme raufte sich die Haare und war fassungslos. Nach einem Sturz des Europameisters verpasste die deutsche Springreiter-Mannschaft bei den Weltmeisterschaften in Dänemark am Freitag eine Medaille. „Das ist wahrscheinlich der peinlichste Moment in meinem Leben, weil ich weiß, wer da alles zugeschaut hat“, sagte der Springreiter.