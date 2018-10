Stasi-Vorwürfe: Wissenschaftler entlastet Heike Drechsler

Heike Drechsler harkt bei den deutschen Leichtathletik Jugendmeisterschaften im Donaustadion Sand in der Weitsprunggrube. Foto: dpa/Stefan Puchner

Berlin Der Stasi-Forscher Helmut Müller-Enbergs hat die zweimalige Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler von Stasi-Vorwürfen entlastet.

Nach den Maßstäben des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) beziehungsweise des Stasi-Unterlagen-Gesetzes sei Drechsler nicht als Inoffizielle Mitarbeiterin zu bewerten, so Müller-Enbergs. Dies geht auch aus weiteren Recherchen des BR hervor. Müller-Enbergs arbeitete nach der Wende als stellvertretender Fachbereichsleiter in der Forschungs- und Medien-Abteilung der Stasi-Unterlagen-Behörde.

„Das Ergebnis bedeutet, dass ich recht hatte, dass ich nie IM gewesen bin. Dafür gibt es jetzt eine wissenschaftliche Grundlage“, sagte Drechsler der Deutschen Presse-Agentur, nachdem sie die Aufarbeitung ihrer DDR-Vergangenheit in den vergangenen zwei Jahren selbst vorangetrieben hat. „Ich will einfach, dass das rauskommt aus meinem Lebenslauf“, sagte die 53-Jährige. Öffentliche Anschuldigungen, sie habe der Stasi zugearbeitet und Kollegen bespitzelt, hat es immer wieder gegeben. Drechsler war einst ein Aushängeschild des DDR-Sports und Mitglied in der SED und Abgeordnete der Volkskammer.