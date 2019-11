Vorstoß von Ländern und Nada : Doping-Prävention soll Schulstoff werden

Düsseldorf Die Bundesländer und die Nationale Anti-Doping-Agentur arbeiten daran, das Thema Doping stärker in Lehrplänen zu verankern. Der Hintergrund: Leistungsmanipulation ist längst ein gesellschaftliches Problem.

Doch der Fokus soll nicht auf Leistungssporttalente an – Beispiel NRW – Sportschulen und Leistungsschulen des Sports beschränkt bleiben. Die Nada bestätigte auf Anfrage, dass es konkrete Planungen gibt, Doping-Prävention auch in die Lehrpläne der Sekundarstufen I und II an allgemeinbildenden Schulen zu integrieren. Die Vorbereitungen für eine flächendeckende Umsetzung des Themas Anti-Doping im Unterricht sind bereits sehr konkret, wie die in NRW für Sport zuständige Staatskanzlei ihrerseits erklärte: „Damit das Thema ,Dopingprävention’ auch in den Unterricht an allgemeinbildenden Schulen eingebunden werden kann, hat die Nada nach einer Analyse der Lehrpläne sowie einer Lehrerbefragung in den Ländern umfassende Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufen I und II erarbeitet“, sagte ein Sprecher. Die entsprechende Unterrichtsmappe enthält demnach Entwürfe für fächerübergreifende Unterrichtsstunden in Form von Arbeitsblättern und Projektplänen zu den vier Themenfeldern „Sinn des Sports“, „Sport und Leistung“, „Trainingslehre“ und „Gesellschaftliche Rolle von Sport“.