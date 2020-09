Ergebnis des Sport-Gipfels : NRW will mehr als 300 Zuschauer erlauben

Armin Laschet. (Archiv) Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen dürfen wohl schon ab der kommenden Woche und damit rechtzeitig zum Bundesliga-Saisonstart mehr als die landesweit bislang erlaubten 300 Zuschauer in die Stadien und Sportarenen.

In Nordrhein-Westfalen sieht die Coronaschutzverordnung vor, dass höchstens 300 Zuschauer an Sportveranstaltungen teilnehmen dürfen - egal wie groß die Halle oder das Stadion ist. Sportarten wie Handball, Eishockey oder Basketball sahen sich dadurch in ihrer Existenz bedroht und baten die Politik um schnelle Lösungen. Nun hat sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag gemeinsam mit der Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, mit Vertretern von Sportvereinen und Verbänden zu einem digitalen Sport-Gipfel getroffen. Mit dem Ergebnis, dass die allgemeine Begrenzung auf 300 Zuschauer aufgehoben werden soll.

Wie viele Zuschauer eine Sportveranstaltung vor Ort sehen dürfen, soll künftig von den spezifischen Begebenheiten vor Ort, der Hallengröße und der Infrastruktur abhängen. Es soll eine prozentuale Regelung gemessen an der Kapazität der Sportstätten geben. In Fußballstadien könnten also 1000 Zuschauer erlaubt sein, in anderen Hallen mehrere Hundert, sagte Laschet. „Aber es wird keine vollen Sportstätten geben“, sagte Laschet auch. Das Landeskabinett soll am Dienstag über eine entsprechende Änderung der Coronaschutzverordnung beraten und in geltendes Recht umsetzen.

Im Einklang mit dem aktuellen Infektionsgeschehen in NRW solle bei regionalen Ligen und bei regionalen, nationalen sowie internationalen Sportwettkämpfen eine Öffnung für mehr als 300 Zuschauer möglich werden. Bei bundesweiten Sportligen sei es weiterhin das Ziel, auch bundesweite Lösungen für die Zuschauerfrage zu finden.

Geschäftsführer Alexander Wehrle vom 1. FC Köln wertete es dennoch als „sehr, sehr positives Signal, dass Armin Laschet die Coronaschutzverordnung bei Großveranstaltungen offenbar verändern möchte“. Nachdem verschiedene Konzepte mit 9000 und 23.000 Zuschauern vom Gesundheitsamt als tragfähig eingestuft worden seien, werde man nun wieder das konkrete Gespräch suchen, um zu schauen, wie viele Besucher beim Liga-Auftakt am 19. September gegen Hoffenheim erlaubt sind. „Ich gehe mal von 5000 bis 10.000 aus“, sagte Wehrle.

Eine genaue Angabe über die Zuschauerzahl könne man nicht machen, da die Kapazitäten der verschiedenen Hallen sehr unterschiedlich seien, sagte Laschet. „Die unterschiedlichen Sportarten haben natürlich ganz andere Bedürfnisse“, sagte der Ministerpräsident. In großen Fußballstadien könne man die Abstandsregeln leichter einhalten, als in kleinen Turnhallen. Viele Verbände und Vereine hätten bereits Hygienekonzepte erarbeitet. „Wir werden über das Wochenende arbeiten, um passgenaue Konzepte für alle Sportarten zu finden“, sagte Laschet. Viele Landesverbände, Vereine sowie der Landesportbund NRW hätten bereits gute Arbeit geleistet und Hygienekonzepte erstellt. Einige seien von den Gesundheitsämtern bereits geprüft worden. Nun gelte es zu schauen, ob manchen Konzepte für mehrer Stätten gelten könnten und so nicht jeder ein eigenes machen müsse.

Die Kernbotschaft des Sportgipfels aber sei: „Ab nächster Woche dürfen mehr als 300 Zuschauer Fußball, Handball, Volleyball, Eishockey - all die Sportarten, die wir in Nordrhein-Westfalen haben - persönlich erleben.“