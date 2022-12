Darts-WM, Vierschanzentournee, Boxing Day Diese Sport-Highlights warten an Weihnachten und zum Jahreswechsel auf Sie

In anderen Ländern sind Spiele an den Feiertagen das Ereignis überhaupt für viele Familien. Im US-Sport spielt die NBA an Heiligabend sowie an beiden Weihnachtstagen. Schon Monate vorher geht es darum, wann welche Christmas Games stattfinden. An Heiligabend spielen zum Beispiel die 76er gegen die Clippers und die Lakers gegen die Hornets. Am ersten Weihnachtstag empfangen dann die Mavericks die Lakers. Zu sehen sind die Spiele beim Streamingdienst Dazn. Auch in der Football-Liga NFL wird an allen drei Feiertagen gespielt. Pro Sieben und Dazn zeigen die Spiele für alle Fans in Deutschland. Baseball wird ebenfalls an den Feiertagen gespielt. In der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL geht es allerdings nur an Heiligabend (Sky) aufs Eis. Mit der Rallye Dakar beginnt an Silvester eines der traditionsreichsten Motorsportevents.