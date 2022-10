Revolution einer Unbekannten : Klettersportlerin Elnaz Rekabi legt aus Protest ihr Kopftuch ab

Griff an einer Boulderwand. (Symbol) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Seoul Revolution vor Millionen: Die iranische Klettersportlerin Elnaz Rekabi hat bei den Asienmeisterschaften in Seoul mit einer historischen Geste des Mutes geglänzt.

Schwarzes Stirnband, schwarzer Pferdeschwanz, die Ärmel ihres Langarmshirts fast demonstrativ nach oben geschoben: So trat Elnaz Rekabi zum Kletter-Finale bei den Asien-Meisterschaften an. Sie sah aus wie jede x-beliebige Sportlerin. Aber eben nicht in ihrer iranischen Heimat, denn ein entscheidendes Detail fehlte: Das Kopftuch.