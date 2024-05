„Riesige Teamleistung“ Engländer Wilson erstmals Snooker-Weltmeister

In seinem zweiten Endspiel nach 2020 (8:18 gegen Ronnie O'Sullivan) hatte „The Warrior“ Wilson zunächst alles im Griff, nach der ersten Session am Sonntag lag er gegen den Ranglisten-44. bereits mit 7:1 vorne. Wilsons Führung war mit 15:10 immer noch komfortabel, als die Finalisten am Montagabend die letzten der maximal 35 Frames ausspielten. Doch Jones spielte unbekümmert auf und konnte den Druck auf Wilson durch drei Frame-Gewinne in Folge zum 17:14 noch einmal erhöhen.