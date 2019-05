Snooker : Engländer Trump krönt sich in Rekord-Finale zum Weltmeister

Sheffield Mit 29 Jahren steht Judd Trump auf dem Gipfel in seiner bisherigen Laufbahn. Eine starke WM krönt er mit einem überragenden Finale gegen Routinier John Higgins. Trump hat nun alle wichtigen Titel gewonnen.

Der Engländer Judd Trump hat erstmals in seiner Laufbahn den Snooker-Thron erklommen und mit dem WM-Titel in Sheffield für den bisherigen Höhepunkt seiner Laufbahn gesorgt. Der 29-Jährige schlug am Montagabend im Crucible Theatre John Higgins aus Schottland mit 18:9 und krönte damit eine überragende Performance an den beiden Finaltagen. Für Trump, der vor acht Jahren noch das Finale gegen Routinier Higgins verloren hatte, ist es nach harten Jahren die erste Krönung beim wichtigsten Turnier der Welt. Higgins hat nun drei WM-Endspiele in Serie verloren.