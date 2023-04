Sieg über Nepomnjaschtschi Ding Liren erster Schachweltmeister aus China

Nach seinem historischen Triumph versank Ding Liren in seiner eigenen Welt. Eine gefühlte Ewigkeit vergrub er das Gesicht in seiner Hand und bekam so kaum mit, wie sein Konkurrent Jan Nepomnjaschtschi die schwarzen Figuren vom Tisch fegte und völlig frustriert die Bühne verließ. Als erster Chinese krönte sich Ding zum Schach-Weltmeister, dem 17. in der Geschichte des Spiels der Könige.