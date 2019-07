Sexueller Missbrauch : Reiter-Verband wehrt sich gegen Vorwürfe

Düsseldorf Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat Vorwürfe zurückgewiesen, einen Fall sexuellen Missbrauchs nicht ausreichend aufgearbeitet zu haben. Eine TV-Sendung zeichnet ein dunkles Bild über die deutsche Sportwelt.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, einen Fall sexuellen Missbrauchs nicht konsequent aufgearbeitet zu haben. Die ARD-„Sportschau“ zitiert in der am Samstag ausgestrahlten Sendung „Das große Tabu - sexueller Missbrauch im Sport“ anonym den Vater eines Opfers mit der Aussage, dass die FN nicht auf seine Familie zugekommen sei: „Ich habe mich sofort gefragt, auf welcher Seite der Verband steht. Auf der Seite des Opfers oder auf der Seite des Täters?“

Auf rund 200 000 Betroffene bezifferte die Sendung die Zahl der Opfer sexuellen Missbrauchs im Sport und zitiert eine noch unveröffentlichte Studie der Uniklinik Ulm, über die die Tageszeitung „Die Welt“ zuerst berichtet hatte. „Wir haben in Deutschland im Sport ungefähr doppelt so viele Fälle wie in der katholischen Kirche“, sagte der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiater Jörg Fegert. „Wir haben eine Bewusstseinsentwicklung nötig in diesem Bereich.“