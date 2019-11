EM findet gleichzeitig statt : Schwimmer hoffen auf Teilnahme an European Championships in München

Schwimmer hoffen auf Teilnahme an European Championships in München

Berlin Vom 11. bis 21. August 2022 finden in München die European Championships statt, wo sieben verschiedene Sportarten ihre Europameister suchen. Auch die Schwimmer würden gerne dazugehören. Jetzt gibt es neue Hoffnung.

Die deutschen Schwimmer hoffen auf eine Teilnahme an der zweiten Auflage der European Championships im Sommer 2022 in München. "Das würde der gesamten Veranstaltung guttun", sagte Vize-Europameister Philip Heintz am Mittwoch in Berlin: "Ich finde es traurig, dass es so nicht stattfindet. Aber wer weiß, vielleicht wird es sich noch ändern."