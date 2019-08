Schwimmen : Wellbrock verteidigt Meistertitel über 800 Meter Freistil

Berlin Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock hat seinen deutschen Meistertitel über 800 Meter Freistil erfolgreich verteidigt. Auch Sarah Köhler durfte jubeln.

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock ist trotz Jetlag und Wettkampfstress von der nationalen Schwimm-Konkurrenz nicht zu stoppen. Der 21-Jährige sicherte sich mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg über 800 m Freistil seinen ersten Meistertitel bei der diesjährigen DM in Berlin. Mit seiner Siegerzeit von 7:47,69 Minuten war Wellbrock, der zwischenzeitlich sogar auf Rekordkurs lag, um sechs Sekunden schneller als bei seinem Vorlauf-Aus bei der WM in der Vorwoche.

"Dass es einen Tick schneller wird als bei der WM, habe ich mir fast gedacht", sagte der Magdeburger, der die DM nicht als Ausschwimmen nach der Weltmeisterschaft nutzen will: "Dann hätte ich auch zu Hause bleiben können. Ich bin hierher gekommen, um schnell zu schwimmen."

Wellbrock startet bei den nationalen Titelkämpfen, die in das sportartenübergreifende Format "Die Finals" eingebettet sind, noch am Samstag über die 200 und 1500 m Freistil. Zum Abschluss am Sonntag ist er zudem Favorit im 400-m-Rennen. Sein Motto für das harte Wettkampfprogramm lautet: "Voll draufhalten!"