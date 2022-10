„Sehr, sehr zufrieden“ : Wellbrock siegt über 1500 m beim Weltcup in Berlin

Berlin Florian Wellbrock sicherte sich beim Weltcup in Berlin den Sieg über seine Paradestrecke 1500 m Freistil. Nach dem Rennen zeigte sich der 25-Jährige kurz emotional und freute sich über seine Leistung – trotz Trainingsrückstands.

„Ich bin wahnsinnig froh, dass die 1500 m so gut geklappt haben“, sagte Wellbrock nach dem Rennen am Hallenmikrophon. Er sei mit seiner „Leistung sehr, sehr zufrieden“.

In 14:25,41 Minuten setzte Wellbrock sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit mehreren Führungswechseln gegen Michailo Romantschuk (14:26,69) durch, der bei der EM auf der Langbahn Gold über die Distanz gewonnen hatte und derzeit wegen des Krieges in seiner ukrainischen Heimat mit Wellbrock in Magdeburg trainiert.