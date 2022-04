Ehefrau verzichtet : Florian Wellbrock führt Schwimm-WM-Team an

Florian Wellbrock führt Schwimm-WM-Team an

Kassel Mit Florian Wellbrock, aber ohne seine Ehefrau Sarah fährt das deutsche Schwimmteam zur Weltmeisterschaft nach Budapest. Die Nicht-Teilnahme der Olympia-Bronzegewinnerin hat allerdings keine sportlichen Gründe.

Olympiasieger Florian Wellbrock führt das elfköpfige deutsche Beckenschwimm-Team bei den Weltmeisterschaften in Budapest an. Seine Frau Sarah Wellbrock lässt die Titelkämpfe in der ungarischen Hauptstadt vom 17. Juni bis zum 3. Juli dagegen aus.