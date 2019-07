Schwimm-WM : Köhler mit deutscher Rekordzeit ins WM-Finale

Gwangju Sarah Köhler ist bei der WM im Vorlauf über 1500 Meter Freistil deutschen Rekord geschwommen und darf sich im Finale Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Freiwasser-Staffelweltmeisterin Sarah Köhler ist bei der WM in Südkorea in deutscher Rekordzeit ins Finale über 1500 m Freistil geschwommen und hat ihre Medaillenambitionen untermauert. Die Vizeeuropameisterin schlug als Vorlaufdritte nach 15:54,08 Minuten an und blieb damit fast vier Sekunden unter ihrer eigenen Bestzeit, die sie bei der EM vor einem Jahr in Glasgow aufgestellt hatte.