Zwei Menschen sind ums Leben gekommen, als in der Nacht zum Samstag eine Besucherplattform in der Diskothek "Coyote ugly" in Gwangju einstürzte. Unter den Verletzten sind auch Sportler, die bei der Schwimm-WM starteten, die in der Nachbarschaft des Clubs stattfindet. Deutsche Athleten waren nicht vor Ort.