Schwimm-WM in Doha Wellbrock nimmt „das große Ziel“ Olympia ins Visier

Eines hat Wellbrock bereits sicher, zwei sollen wenn möglich bei den Wettkämpfen in Doha (2. bis 18. Februar) noch hinzukommen. Denn nach seinem rätselhaften Doppel-Aus in den Vorläufen bei der vergangenen WM hat der 26-Jährige die Qualifikation für die Sommerspiele in Paris über 800 und 1500 Meter Freistil noch längst nicht in der Tasche.