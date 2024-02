Silber zum Abschluss in Doha Florian Wellbrock beweist bei Schwimm-WM Comeback-Qualitäten

Doha · Die Weltmeisterscchaft in Doha bietet sportliche Höchstleistungen, Schwimm-Krimis und sorgt für Tränen. Florian Wellbrock zeigt in seinem letzten Rennen mentale Stärke. So gut wie in Katar war das deutsche Team lange nicht.

18.02.2024 , 19:24 Uhr

Silbermedaillengewinner Florian Wellbrock (l-r) aus Deutschland, der Goldmedaillengewinner Daniel Wiffen aus Irland und der Bronzemedaillengewinner David Aubry aus Frankreich stehen auf dem Podium. Foto: dpa/Hassan Ammar

Als Florian Wellbrock anschlug, war der neue Weltmeister schon lange da. Fast 20 Meter trennten den Olympiasieger von WM-Gold über seine Lieblingsstrecke 1500 m Freistil. Doch mit Silber meldete sich der deutsche Schwimmstar nach vielen Enttäuschungen und Zweifeln in den letzten Wochen und Monaten zurück - und buchte sein Direktticket für Olympia. Gose verzweifelt nach Silber bei der Schwimm-WM in Doha „Kriege so eine Chance nie wieder“ Gose verzweifelt nach Silber bei der Schwimm-WM in Doha „Das tat jetzt nach den letzten Wettkämpfen sehr gut“, sagte der 26-Jährige nach seiner insgesamt zehnten WM-Medaille in 14:44,61 Minuten - mehr als zehn Sekunden hinter dem Iren Daniel Wiffen, der am Schlusstag der Weltmeisterschaften in Katar ein eigenes Rennen lange auf Weltrekordkurs geschwommen war. „Das war echt ein Kracher“, meinte Wellbrock anerkennend, war aber mit seiner Zeit „im Februar sehr zufrieden“. Sven Schwarz wurde Sechster. Zum WM-Auftakt hatte Wellbrock seine zwei Freiwassertitel über fünf und zehn Kilometer abgeschlagen verloren, es folgte das Vorlauf-Aus über 800 m, der Druck war enorm. „Die mentale Leistung, die ich heute gebracht habe, ist fast höher einzuschätzen als die körperliche“, meinte Wellbrock: „Das zeigt, dass sich das Kämpfen lohnt.“ Im Sommer bei der WM in Japan hatte er in beiden Beckenrennen das Finale verpasst - und großes Rätselraten ausgelöst. Wellbrock erreicht Finale – Letzte Tage „sehr bescheiden“ Schwimm-WM Wellbrock erreicht Finale – Letzte Tage „sehr bescheiden“ „Endlich haben wir den Florian wiedergesehen, den wir kennen“, sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn und lobte seinen Schützling: „Bei den Problemen, die er psychisch und physisch zu bewältigen hatte, war das eine Meisterleistung.“ Isabel Gose schwimmt zu Bronze über 1500 Meter Freistil Schwimm-WM in Doha Isabel Gose schwimmt zu Bronze über 1500 Meter Freistil Insgesamt sechs Medaillen holten der Magdeburger und seine Teamkollegen bei den Beckenwettbewerben in Katar und sorgten mit einmal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze für das beste WM-Abschneiden seit 2009. „Die Medaillen stehen gar nicht so im Vordergrund, sondern die Olympia-Qualifikationen“, betonte Berkhahn, „sie haben ihren Job toll gemacht.“ Wellbrock bei Schwimm-WM weit von Olympia-Form weg Raus im Vorlauf Wellbrock bei Schwimm-WM weit von Olympia-Form weg Allen voran Wellbrocks Magdeburger Teamkollegin Isabel Gose, die in Abwesenheit vieler Topstars wie der amerikanischen Rekordweltmeisterin Katie Ledecky und der australischen Olympiasiegerin Ariarne Titmus ihre Chancen nutzte. Nur ein Titel blieb ihr verwehrt, nach Bronze über 400 und 1500 m Freistil entglitt ihr am Samstag im knappsten WM-Finale über 800 m Freistil seit 1994 die Goldmedaille um neun Hundertstelsekunden. Gose, die mit drei Olympia-Tickets aus Doha abreist, war zunächst untröstlich, konnte die Tränen kaum zurückhalten. „Ich kriege so eine Chance nie wieder“, sagte die 21-Jährige und schaute später „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ auf ihre Silbermedaille. Der ganz große Coup war Angelina Köhler am Montag über 100 m Schmetterling mit dem ersten WM-Gold für eine deutsche Beckenschwimmerin seit fast 15 Jahren gelungen. Dass sie zum Abschluss am Samstagabend über die halbe Distanz auf Platz fünf um vier Hundertstel an ihrer zweiten Medaille vorbeischrammte? Nebensächlich. Das müssen Sie über die Olympischen Spiele in Paris wissen Zeitplan, Termine, TV-Übertragung Das müssen Sie über die Olympischen Spiele in Paris wissen Die WM sei der „Wahnsinn“ gewesen: „Es war so viel besser, als ich mir das überhaupt vorstellen konnte“, sagte die 23-Jährige, die mit Blick auf die Olympischen Spiele „extrem viel Sicherheit und Selbstvertrauen“ gewonnen habe. Auch Gose starte nach ihren ersten WM-Medaillen und gleich zwei persönlichen Bestzeiten „mit einem super Gefühl in das Olympia-Jahr“. Europameister Lukas Märtens, der sich wie bereits vor einem halben Jahr WM-Bronze über 400 m Freistil sicherte, war angesichts seiner vielen gesundheitlichen Probleme zu Beginn der Saison ebenfalls zufrieden. „Es war ein super Auftritt, nach all den Sachen die vorgefallen sind“, sagte der 22 Jahre alte Magdeburger. Zudem qualifizierte sich Märtens als Vierter über 200 m ebenso wie Schwarz über die 800 m und die Medaillengewinner Gose, Köhler und Wellbrock vorzeitig für Paris. Rückenschwimmer Ole Braunschweig, der am letzten Tag über 50 m noch Rang fünf erreichte, die Brustschwimmer Lucas Matzerath und Melvin Imoudu über 100 m und Rafael Miroslaw über 200 m Freistil verpassten das Olympia-Ticket hingegen vorerst.

(SID/dpa/seka)