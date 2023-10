Nach kontroversen Diskussionen Keine „Offene Kategorie“ beim Schwimm-Weltcup – mangels Anmeldungen

Wettbewerbe in der Offenen Kategorie sollen die WA-Antwort auf die scharfe Kritik am Ausschluss der US-Transschwimmerin Lia Thomas von internationalen Wettbewerben sein, die bei College-Wettkämpfen zahlreiche Medaillen gewonnen hatte. Thomas' Siegesserie wurde in den USA zu einem Politikum. Bei der Verkündung der Premiere im vergangenen August stellte der Weltverband das Projekt als Erfolg für die Inklusion vor.