36-köpfiges Team nominiert : Wellbrock lässt Start bei Schwimm-EM offen

Rom Nach seiner Corona-Infektion lässt der deutsche Star-Schwimmer Florian Wellbrock seine Teilnahme an der Schwimm-EM in Rom noch offen.

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock führt das deutsche Aufgebot für die EM in Rom (11. bis 21. August) an, hat seinen Start nach einer Corona-Erkrankung aber offen gelassen. „Ich war eineinhalb Wochen raus aus dem Training, das wirft mich ein gutes Stück zurück“, sagte der Magdeburger: „Deswegen muss man abwarten, ob ich die EM schwimme, und wenn ja, welche Strecken es dann sein werden.“

Wellbrock, der zuletzt bei der WM in Budapest zwei Titel und fünf Medaillen geholt hatte, steht an der Spitze eines 36-köpfigen Teams des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) für die Becken- und Freiwasserwettbewerbe in der italienischen Hauptstadt. Auch in Rom sind für ihn fünf Starts möglich.