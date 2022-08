Plötzlich Hauptdarsteller : Schwimm-Paar Märtens und Gose prägt EM

Rom Silber für Lukas Märtens, Silber und Bronze für Isabel Gose. Das Magdeburger Paar prägt die Schwimm-EM aus deutscher Sicht. Zum Wochenstart will auch Olympiasieger Florian Wellbrock nach seinen Corona-Problemen im Freiluftbecken von Rom endlich durchstarten.

Ihr Freund Märtens freute sich nicht nur über ihre Leistung, sondern auch über seine eigene Silbermedaille im 800-Meter-Rennen am Samstag. „Ich bin super glücklich“, sagte Märtens. Der 20-Jährige hatte sich in einem starken Feld mit seiner Zeit von 7:42,65 Minuten nur Gregorio Paltrinieri geschlagen geben müssen. Der Italiener wurde von den Fans am malerischen Freiluftbecken wie ein Volksheld gefeiert.

Märtens Teamkollege wurde von den Folgen einer Corona-Infektion bislang ausgebremst. Florian Wellbrock , der bei der WM vor gut anderthalb Monaten bei fünf Starts noch fünf Medaillen gewonnen hatte, konnte in der italienischen Hauptstadt bislang nur trainieren. Der Freiwasser-Olympiasieger will am Montag im Vorlauf über 1500 Meter Freistil endlich ins Wettkampfgeschehen eingreifen.

Ein Belastungstest am Samstag, an dem der Rumäne David Popovici in einem furiosen Rennen in 46,86 Sekunden den Weltrekord über 100 Meter Freistil verbesserte, sei „sehr gut“ gewesen, verriet Berkhahn. Trotzdem sei die Gefühlslage bei Wellbrock, dessen Frau und Olympia-Bronzegewinnerin Sarah wegen ihres Studiums nicht dabei ist, kompliziert. Wellbrock schwanke zwischen Unsicherheit in Bezug auf seine Form und Lust darauf, endlich bei der großen italienischen Schwimm-Party mitzumachen. „Das geht jetzt so ein bisschen durcheinander in der Seele des Sportlers“, sagte Berkhahn.