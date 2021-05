Schwimm-EM : Wellbrock gewinnt Bronze über zehn Kilometer

Budapest Florian Wellbrock ist bei der Olympia-Generalprobe im Freiwasser zu EM-Bronze über zehn Kilometer geschwommen. Der 23-Jährige lag lange in Führung, erst auf der Schlussrunde büßte er zwei Plätze ein.

Im packenden Finish um eine Medaille flog Florian Wellbrock die Badekappe vom Kopf - für den wilden Schlusssprint wurde der Schwimmstar mit Bronze belohnt. Bei der Olympia-Generalprobe verpasste der Doppelweltmeister im EM-Freiwasserrennen in Budapest über 10 km zwar den Sieg. Doch Platz drei war für Deutschlands Vorschwimmer im 17,1 Grad kalten Lupa-See keineswegs eine Enttäuschung.

"Im Endeffekt kann man mit der Bronzemedaille ganz zufrieden sein", sagte Wellbrock. Zwischendrin habe er "ein paar taktische Fehler" gemacht. Nach seiner langen Führungsarbeit habe er sich "blöderweise nach hinten fallen lassen, was kurz vor Schluss nicht so clever war."

Für Heimtrainer Bernd Berkhahn zeigte der 23-Jährige in der entscheidenden Phase "ein bisschen zu wenig Gegenwehr." Am Ende habe sein Schützling sich aber wieder freischwimmen können, "das hat er stark gemacht."

Doch Wellbrocks Dauerrivale Gregorio Paltrinieri, der schon über 5 km triumphiert hatte, war jedoch deutlich stärker. Der Italiener schwamm ein taktisch hervorragendes Rennen und distanzierte Wellbrock am Ende klar um 11,4 Sekunden. Beim Anschlag hatte Wellbrock auch noch gegenüber dem Olympia-Dritten Marc-Antoine Olivier (Frankreich) knapp das Nachsehen. Wellbrocks Magdeburger Teamkollege Rob Muffels wurde 13. hinter Oliver Klemet.

Wellbrock schwamm diesmal im Neoprenanzug, nachdem er am Tag zuvor über die halbe Distanz darauf verzichtet hatte. Ohne die schützende und auftriebgebende Wirkung des Neoprenanzugs war er nur auf Platz neun gelandet - doch das war einkalkuliert. Wellbrock wollte vor Olympia in Tokio, wo Wassertemperaturen um die 30 Grad erwartet werden, unbedingt noch einmal in einem ärmellosen Open-Water-Anzug schwimmen.