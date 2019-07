Beim Finale der Cricket-WM : Schwiegermutter der Champions-League-Flitzerin scheitert bei Flitzer-Versuch

London Die Schwiegermutter von Kinsey Wolanski, die im Champions-League-Finale im Badeanzug auf den Platz lief, hat sich nun auch an einer Flitzer-Aktion versucht. Sie wurde jedoch rechtzeitig gestoppt.

Erinnern Sie sich noch an die wohl berühmteste Szene aus dem vergangenen Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und den Tottenham Hotspur? Nein, gemeint ist keines der beiden LFC-Tore durch Mohamed Salah und Divock Origi, sondern der Auftritt einer Flitzerin, die im Badeanzug auf den Platz rannte und dafür kurzen Internet-Ruhm geerntet hatte. Das amerikanische Model hatte bei ihrem Sprint über den Rasen beim Endspiel in Madrid für eine Erotikseite geworben und war für wenige Sekunden bei der Live-Übertragung auf Millionen Fernsehschirmen zu sehen. „Das Leben ist zum Leben da, und um verrückte Dinge zu tun, an die du dich für immer erinnerst“, schrieb Kinsey Wolanski darauf bei Instagram. Die Zahl ihrer Follower in dem sozialen Netzwerk stieg in den Stunden nach der Aktion steil an.