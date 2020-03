Virus stoppt WM-Kandidatenturnier : Auch der Schachsport muss sich jetzt der Coronakrise beugen

Ding Liren, Schachgroßmeister aus China bei einem WM-Kandidatenturnier in Berlin. (Archiv). Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Jekaterinburg Zuerst die Fußball-EM, dann Olympia. Nur die Schachwelt hielt trotz Corona-Pandemie weiter an ihrem Kandidatenturnier fest. Doch nun wird auch eines der letzten großen noch laufenden Sportevents gekappt.

Schach matt am Ural: Das Kandidatenturnier zur Weltmeisterschaft im russischen Jekaterinburg wird gestoppt und damit zu einer großen Hängepartie mit ungewissem Ausgang. Angesichts der Coronavirus-Pandemie könne man die sichere und rechtzeitige Heimreise der acht Spieler und aller Begleiter nicht gewährleisten, teilte der internationale Schachverband (Fide) am Donnerstag mit. „Wir haben uns nun in dieser Situation dazu entschieden, das Turnier zu stoppen“, sagte Fide-Chef Arkadi Dworkowitsch. Hintergrund ist die Entscheidung der russischen Regierung, wegen der Ausbreitung des Coronavirus keine Flüge ins Ausland mehr zu erlauben.