Die ersten beiden Tage bei den Schach-Masters in Düsseldorf Im Auge des Großmeisters

Die wirklich bösen Jungs begegnen Vincent Keymer erst in den letzten vier Spielen des Turniers. Diese Hammerserie beginnt am Mittwoch: mit seiner Partie gegen den 24-jährigen Polen Jan-Krzysztof Duda, ein Genie im Hochgeschwindigkeitsschach. Dann bekommt es der 18-jährige Mainzer mit Anish Giri zu tun, der soeben das renommierte Turnier in Wijk aan Zee gewann. Tags darauf sitzt ihm Wesley So gegenüber, der aus Manila stammende Feldherr komplexer technischer Manöver – ehe Keymer, der momentan führende deutsche Schach-Großmeister, im Finale am 25. Februar auf Ian „Nepo“ Nepomniachtchi trifft, den Zweiten der Weltrangliste. Das ist, als müsse eine Fußballmannschaft in direkter Folge gegen Arsenal, PSG, Milan und Real Madrid spielen.