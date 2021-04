Voss' Ganzkörperanzug begeistert : „Kann die Tür öffnen für mehr Frauen im Sport“

Köln Sarah Voss hat bei der Turn-EM in Basel mit ihrem Ganzkörperanzug für Aufsehen gesorgt. Ihre Kollegin Danusia Francis ist voll des Lobes.

Die deutsche Mehrkampfmeisterin Voss hatte den Anzug bei der am vergangenen Sonntag beendeten EM in Basel erstmals international präsentiert, auch um ein Zeichen gegen Sexualisierung zu setzen. „Als Teil der deutschen Turn-Nationalmannschaft sind wir für viele jüngere Sportlerinnen auch ein Vorbild und möchten ihnen damit eine Möglichkeit aufzeigen, wie sie sich auch in einer anderen Bekleidungsform ästhetisch präsentieren können, ohne sich bei bestimmten Elementen unwohl zu fühlen“, sagte die WM-Siebte am Balken.